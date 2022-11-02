НАТО готовит ВСУ к войне в условиях осеннего бездорожья

02.11.2022  12:16 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

США и другие страны НАТО продолжают делать ставку на снабжение ВСУ новыми видами вооружений, давая добро на продолжение Киевом активных боевых действий против России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-командующий 14-й армией в Тирасполе, бывший заместитель командующего Группой российских войск в Закавказье генерал-лейтенант Юрий Неткачев.

США и другие страны НАТО продолжают делать ставку на снабжение ВСУ новыми видами вооружений,...

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«Мы видим, что раскисшая от непогоды местность не дает возможности подразделениям Вооруженных сил Украины активно наступать по суше. На прошлой неделе американцы предоставили Украине пакет военной помощи на 275 млн долл., включающий боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии и 125 бронемашин Humvee.

Стольким количеством бронемашин можно вооружить четыре механизированных батальона, то есть бригаду – целое мобильное соединение, способное продвигаться по бездорожью», – сказал Неткачев «Независимой газете».

Он добавил, что в Киеве ждут в дополнение к уже имеющимся новые немецкие системы ПВО IRIS-T.

«Эти системы также очень мобильны и могут сбивать практически 90% российских ракет, запускаемых по целям в Украине. Готовит поставки и Италия. СМИ пишут о скорой передаче ВСУ двух модернизированных пусковых установок M270 MLRS, аналогичных по своим характеристикам HIMARS, но они на гусеничной тяге, то есть более проходимы.

Будет поставлен целый дивизион 155-мм самоходных гаубиц (более 20 единиц) и несколько десятков гусеничных БТР М113. В распутицу именно такие вооружения используют ВСУ, пытаясь наступать по бездорожью», – предупредил генерал.

Он обратил внимание, что бывший командующий американскими силами в Европе генерал-лейтенант Армии США в отставке Бен Ходжес заявил, что Запад должен поставить Украине танки, чтобы помочь ей закрепить успех на поле боя.

«Такой настрой американских вояк опасен тем, что они своими заявлениями мотивируют Украину на войну. И о дипломатическом решении проблем пока никто из серьезных американских политиков не говорит», – резюмировал Неткачев.

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