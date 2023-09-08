НАТО готовится атаковать Белоруссию с одновременным блокированием Балтийского флота

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Стартующие завтра в Балтийском море военно-морские учения НАТО «Северное побережье» – это подготовка к войне с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров.

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Он отмечает, что официальная легенда учений прикрывает «отработку взаимодействия кораблей НАТО по блокированию выхода российского флота из Финского залива».

«Планы альянса предусматривают вытеснение российского флота в Финский залив с целью перекрытия ему выхода в северные моря и превращение Балтики во внутреннее море НАТО. Кстати, накануне и в начале Второй мировой войны Эстония и Финляндия с участием германского флота уже проводили аналогичные учения. Позже, уже во время войны, они реализовали свои наработки на практике», – сказал Гундаров в интервью «Московскому комсомольцу».

Эксперт говорит, что в НАТО рассматривается возможность начала военных действий в Сувалкском коридоре, который соединяет прибалтийские лимитрофы с остальной Европой.

«Когда здесь могут начаться боевые действия? Когда Польша нападёт на Беларусь. В районе Сувалок уже сегодня сосредоточены три польские дивизии. Именно здесь, по расчётам польского Генштаба, может начаться польско-российская война, которая перерастёт в мировую», – отмечает Гундаров.

Он обращает внимание, что «недавно оперативной готовности достиг новый морской штаб Германии в Ростоке, который ранее базировался в Киле».

«Его переместили, так сказать, поближе к Балтийскому морю – возможному театру военных действий. И, кстати, именно из Ростока главком ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак будет осуществлять руководство учениями Northern Coasts», – добавил аналитик.

По его словам, Польша не сомневается, что здесь начнется военный конфликт. Так, еще в прошлом году польский замминистра обороны Марцин Оцепа открыто заявил, что «вероятность войны, в которой мы примем участие, очень высока».

«Учения Northern Coasts, к примеру, носят совсем не оборонительный характер. 1 сентября в интервью Reuters вице-адмирал Каак заявил, что «надежное сдерживание России должно включать в себя способность атаковать». Куда уж откровеннее!», -подчеркнул эксперт.

Кроме того, он рассказал, откуда может последовать атака.

«Две польские дивизии атакуют Беларусь. Третья в Сувалкском коридоре блокирует калининградскую группировку, чтобы российские войска не вышли в тыл полякам. А натовские корабли в это время угрожают калининградской группировке с моря. Вот это натовцы и будут отрабатывать в течение двух недель в Балтийском море», – резюмировал Гундаров.