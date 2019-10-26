НАТО готовится к расширению на Молдову

26.10.2019

Военная база США может появиться в Молдове. Об этом сообщает приднестровский телеканал ТСВ со ссылкой на доклад по стратегии безопасности в Черноморском регион американского исследовательского центра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В докладе содержится рекомендация разместить в Молдове военную базу США. По мнению исследователей, это поможет в евроинтеграции Молдовы и сдерживанию России. В докладе отмечается: мощь российского Черноморского флота неуклонно растет, а США не могут нарастить свое присутствие в Черном море из-за ограничений конвенции Монтрё.

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Военная база в Молдове пришлась бы весьма кстати, пишут исследователи. Предлагается пойти на уловку – втянуть Молдавии в какие-нибудь военные учения, разместить в Молдове американские войска, а затем сделать так, чтобы они там задержались под предлогом российской угрозы», – передает ТСВ.

В начале октября в Молдове состоялось совещание представителей руководства НАТО, стран-членов альянса и партнеров западного военного блока. Ожидается, что в конце месяца Молдову и Украину посетит генсек НАТО Йенс Столтенберг. Вопрос «черноморской безопасности» является главной темой визита представительной делегации западного военного блока.

Кроме того, американская компания KVG начала поиск работников, имеющих опыт организации перевозок нестандартных грузов. Место работы обозначено как Румыния (Констанца) и Молдова. Частично передислоцированная техника прибудет в порт Констанца, а уже оттуда железнодорожным транспортом будет распределена по региону.

В мае США перебросили в Румынию 12 истребителей F-16C. Они разместятся на 71-й базе военно-воздушных сил в Кымпиа Турзий в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Отметим также, что войска НАТО уже присутствуют на Украине практически на постоянной основе, несмотря на то, что Конституция страны запрещает размещение иностранных военных баз.

На Яворивском полигоне во Львовской области инструкторы альянса проводят постоянные тренировки участников военной операции по подавлению русского восстания в Донбассе.