НАТО готовится к самой масштабной «обороне» со времён Холодной войны

Вадим Москаленко .  
11.07.2023 19:31
  (Мск) , Вильнюс
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Страны НАТО в срочном порядке мобилизуют все средства сдерживания и защиты, поднимают планы оборонного производства и увеличивают уровень инвестиций в альянс.

Об этом на брифинге по итогам первого дня Вильнюсского саммита стран НАТО заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО в срочном порядке мобилизуют все средства сдерживания и защиты, поднимают планы оборонного...

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«Союзники утвердили самый полный план обороны с конца Холодной войны для того, чтобы бороться с двумя главными угрозами – Россией и терроризмом. В соответствии с нашими международными планами, 300 тысяч человек – это войска высокой степени готовности. Также мы имеем средства сдерживания и защиты, соответствующую индустриальную базу, мы для этого согласовали совместный план оборонного производства, для того, чтобы увеличить закупки, повысить совместимость и повысить уровень инвестиций. Для этого всего нужны инвестиции в оборону.

По последним подсчётам расходы европейских союзников и Канады на оборону вырастут на 8,3% в 2023 году. Это самый большой рост за последние десятилетия. С 2014 года эти страны инвестировали дополнительно в оборону 450 млрд долларов США. Одиннадцать союзников по НАТО, таким образом, достигли или превысили пороговое значение 2% от ВВП, и количество таких союзников в следующем году значительно вырастет», – пообещал чиновник.

«Сегодня союзники приняли обязательство инвестировать не менее 2% ВВП в год на цели обороны, и это будет сделано срочно для того, чтобы мы могли выполнять наши обязательства», – добавил Столтенберг.

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