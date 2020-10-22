НАТО готовится к войне с русскими в космосе

22.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг встревожен возможностями России и Китая в области космических вооружений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Отмечается, что вчера Столтенберг заявил, что «конкуренция в космосе растет с каждым годом, а такие страны, как Россия и Китай, разрабатывают системы, которые могут «ослепить», вывести из строя или сбивать спутники».

Также было сказано, что НАТО планирует создать на базе ВВС в немецком Рамштайне специальный космический центр.

По словам генсека НАТО, новый центр станет «центральным узлом для поддержки миссий НАТО при помощи связи и предоставления спутниковых снимков, распространения информации о потенциальных угрозах для спутников и координации усилий альянса в этой жизненно важной сфере».

В свою очередь научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефановича, говорит, что акцент НАТО на «космических угрозах, исходящих от России и Китая», ожидаем.

«Это стало универсальным обоснованием для любой активности в области военного строительства стран НАТО», — считает эксперт.

Также он обращает внимание, что по сообщениям немецких СМИ, в перспективе у нового центра появится функционал координации «космической обороны».

«А там и до «космического нападения» рукой подать. Кроме того, те предполагаемые угрозы, на которые ссылаются в НАТО, появляются не на пустом месте: конечно, космос пока еще не стал полем боя, но космическая инфраструктура уже стала ключевым элементом обеспечения боевых действий на поверхности нашей планеты, а значит, и легитимной целью. И если эти «цели» становятся более защищенными или даже более «кусачими», то и средства для их поражения будут становиться все более изощренными», – резюмировал Стефанович.

При этом, указывает газета, Россия и Китай обвиняют США и их союзников по НАТО в стремлении превратить космос в новое поле боя, а потому Москва и Пекин продвигают в ООН идею заключения юридически обязывающего соглашения о запрете на милитаризацию этого пространства, о чем, впрочем, пока договориться не удается.