НАТО и ЕС потренируются на Косово, как принимать к себе Украину

Елена Острякова.  
29.03.2024 16:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 76
 
Балканы, Беспредел, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Запад, Косово, Общество, Политика, Политические диверсии, Произвол, Россия, Сербия, Скандал, Украина


Приглашение Косово в Совет Европы предшествует принятию этой захваченной сепаратистами территории Сербии в НАТО.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Приглашение Косово в Совет Европы предшествует принятию этой захваченной сепаратистами территории Сербии в НАТО....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Прецедент по вступлению Косово в Совет Европы будет с очень высокой степенью вероятности реализован. А за ним последует вступление Косово в НАТО. Это создаст прецедент не только для самой Приштины и сербско-албанских отношений, но в целом для Европы.

У нас явно проблемные территории, которые могут в один момент оказаться частью НАТО, наклевываются в Боснии и Герцеговине (боснийско-хорватская часть). Видимо на применение такого же сценария Запад рассчитывает в отношении Республики Молдова и того, что останется от Украины. Это довольно осознанная игра», – сказала Энтина.

Она считает, что таким образом Запад добивается полного демонтажа системы международных отношений, сформировавшейся после Второй мировой войны.

Напомним, 27 марта политический комитет ПАСЕ одобрил членство самопровозглашенного Косово в Совете Европы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть