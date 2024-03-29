НАТО и ЕС потренируются на Косово, как принимать к себе Украину

Приглашение Косово в Совет Европы предшествует принятию этой захваченной сепаратистами территории Сербии в НАТО.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прецедент по вступлению Косово в Совет Европы будет с очень высокой степенью вероятности реализован. А за ним последует вступление Косово в НАТО. Это создаст прецедент не только для самой Приштины и сербско-албанских отношений, но в целом для Европы.

У нас явно проблемные территории, которые могут в один момент оказаться частью НАТО, наклевываются в Боснии и Герцеговине (боснийско-хорватская часть). Видимо на применение такого же сценария Запад рассчитывает в отношении Республики Молдова и того, что останется от Украины. Это довольно осознанная игра», – сказала Энтина.