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Парламентская ассамблея НАТО ввела термин «рашизм» в свой официально документ, осуждающий действия России на Украине, которые названы «геноцидом».

Впервые определение «рашизм» было утверждено постановлением Верховной рады накануне 9 мая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сегодняшней декларации говорится о восстановлении «территориальной целостности Украины», оказании помощи «до победы и после», а также о механизмах создания международного трибунала и репараций в пользу Киева. Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков считает, что Россия совершила ошибку, недооценивая провокации Верховной рады.

«Год назад еще говорил, что нам надо было упреждать повестку давным-давно и первыми вносить в собственное законодательство и во все возможные международные резолюции, заявления, документы термины «геноцид русских на Украине», «украинский нацизм», «русофобия», «Украина – террористическое государство». Иначе против нас это сделают укры. И делают», – констатировал эксперт на своём тг-канале.

Он добавил, что стратегия не уподобляться противнику ни к чему хорошему не привела.

«Но главное же, что «мынетакие», а политические мемы – вообще от лукавого», – отметил Скориков.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов на своём тг-канале обозначил, что термин «рашизм» – «не такая уж и безобидная выходка идиотов».

«Это идея, а не просто слово. Идея, которая подготавливалась в недрах серьезных американо-западных центров, над ней работали реальные специалисты, не дилетанты. Заметьте, сделано это (принятие соответствующего постановления в Верховной раде – ред.) накануне Дня Победы, что не случайно. По задумке, эта идеологическая инфекция должна проникнуть и прижиться в мозгах масс по всему миру, чтобы окончательно ассоциировать Россию с чем-то очень отвратительным. Технология по типу НЛП. И вот сейчас вредоносные поры этой заразы начнут разгонять через соцсети, через все возможные ресурсы, включая «уважаемые» международные организации. Не удивлюсь, если дойдет и до ООН», – написал комитетчик.

Он напомнил, что «рашизм» происходит от слова «рашка» – термина, которым в оскорбительно-унизительном тоне называют Россию уже достаточно давно «всякие моральные уроды».

«Большая часть этих субъектов являются относительно молодыми людьми, в числе которых «успешные блогеры», звезды «шоу-эскорт-бизнеса» и «золотая молодежь» (включая и деток нашей элиты). Теперь, в том числе и через эти «ресурсы» попытаются организовать новый этап информационной войны. И в этот раз мы должны быть готовы», – призвал Кабанов.

Он предположил, что данная инициатива может быть началом идеологической подготовки для оправдания готовящейся масштабной агрессии против России под лозунгами вроде: «Освобождение мира от «рашизма». Комитетчик также считает, что на упреждение играть нужно было уже давно.

«Такой вариант развития событий откидывать категорически нельзя, чтобы в очередной раз, как это, к сожалению, часто бывает, не обср… круто не подставиться. Никогда нельзя недооценивать врага, тем более профессионального и коллективного. Пора уже, в конце концов, научиться правильно предугадывать его шаги и действовать на опережение», – предупредил автор канала.