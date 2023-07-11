НАТО идет на эскалацию: Украина получит новые ракеты для «ударов вглубь»

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Франция приняла решение передать Украина ракеты дальнего радиуса действия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», перед началом саммита НАТО в Вильнюсе заявил французский президент Эммануэль Макрон.

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«Я принял решение увеличить поставки вооружения и оборудования Украине, чтобы позволить им наносить удары вглубь. При этом мы придерживаемся нашей доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию. Мы приняли решение о поставке новых ракет, позволяющих наносить удары вглубь», – заявил Макрон.

На Украине эту новость восприняли с воодушевлением.

«Ну здравствуй, штаб Черноморского Флота РФ…», – радуется в своем паблике депутат Верховной рады из президентской фракции «Слуга народа» Макс Бужанский.

В свою очередь российский медиатехнолог Ярослав Федосеев считает предоставление Украине такого рода вооружений было лишь вопросом времени.

«А вот и пожаловали ракеты дальности свыше 300 километров. Удивляться и возмущаться не стоит. К этому давно шло. Я недавно писал, что по Москве скоро начнут работать не только дроны. Слава ПВО, дорогие мои друзья», – написал Федосеев в своем тг-канале.

В свою очередь военный обозреватель Борис Рожин указывает, о каких именно ракетах идет речь.

«Франция поставит на Украину партию крылатых ракет SCALP EG. Ракета идентична британской крылатой ракете Storm Shadow и имеет лишь небольшие конструктивные отличия. С учетом того, что британские ракеты успешно сбиваются нашими системами ПВО, французские ракеты вряд ли станут нерешаемой задачей. Тем не менее ожидаемые шаги по пути дальнейшей эскалации войны на Украине между Россией и НАТО продолжаются», – считает Рожин.

В Кремле новость о передаче французских ракет восприняли негативно.

«Еще только предстоит прояснить, о каком радиусе поражения идет речь. Это решение ошибочное и чревато последствиями для украинской стороны. Ракеты не повлияют на ход «СВО», а лишь утяжелят участь киевского режима», – прокомментировал решение Макрон пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В открытых источниках отмечается, что дальность действий французской ракеты составляет 250 километров. При этом шли разработки, позволяющие увеличить радиус действия до 400 киломтеров.