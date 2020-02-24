«НАТО хлопает дверью перед носом Украины» – Кузьмук

24.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

По всем показателям НАТО должно было бы тянуть к себе Украину за уши, но в альянсе не хотят ссориться с Россией.

Об этом в интервью телеканалу «112» заявил экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы обрадовались, когда в Конституцию было вписано о вступлении Украины в НАТО?» – спросил журналист.

«Нет. Я не думаю, что такие вещи надо писать в Конституцию. Потому что Конституцию надо выполнять, основной закон. Давайте выполним. Мы в состоянии это сделать? Нет. И нас не очень ждут, это же правда», – ответил экс-министр.

«В конце 90-х мы были ближе к вступлению, чем Польша, Чехия, Румыния и другие. Но они там, а мы – нет. Пора об этом задуматься. Что касается НАТО, то они нас должны за уши к себе тянуть. Потому что такого выгодного члена, как Украина, просто нет.

Огромная территория, самый продолжительный кордон с РФ, природные ресурсы, людские, многочисленная армия, выходы на моря, транзит. Для НАТО это прекраснейший театр военных действий. И зажать Россию с юга и востока – это была цель. Потому что прохода в Россию у стран НАТО практически нет. Три балтийские страны, но они со сложной местностью и узкие. А тут Украина – подбрюшье России! Почему-то они этого не делают.

Потому что они в постоянных раздумьях о влиянии России на Украину, о влиянии России на Западный мир. Зачем ругаться? И вот такая система сдерживания. Двери открыты, только шаг в двери – раз, перед носом они закрываются. Мы это видим и сейчас – какая поддержка, мы благодарны, какая солидарность – мы благодарны, во время главного испытания – войны», – рассказал Кузьмук.