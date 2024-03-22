НАТО модернизирует советские авиабазы, чтобы работать с них до Запорожья

НАТО модернизирует советские авиабазы в Румынии, чтобы размещать там самолеты, способные отрабатывать до новых территорий России.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Паскова, американские истребители не могут использовать эти авиабазы из-за особенностей конструкции.

«Если вы посмотрите, каково плечо доступа главного истребителя на вооружении НАТО – F-16 я имею в виду, то это 450 километров. Почему нужно там переделывать старую базу, – потому что старые взлетные полосы, которые строились и пользовались со времен Варшавского договора, и на которых спокойно сажались абсолютно все самолеты, произведенные в Советском Союзе, они не годятся для F-16.

Он – более нежный, требовательный, нужно для него что-то получше. И там это достраивают. 450 километров плюс до 120 километров – это дальность ракет, которые он использует», – сказал политик.