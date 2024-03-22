НАТО модернизирует советские авиабазы, чтобы работать с них до Запорожья
НАТО модернизирует советские авиабазы в Румынии, чтобы размещать там самолеты, способные отрабатывать до новых территорий России.
Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
По словам Паскова, американские истребители не могут использовать эти авиабазы из-за особенностей конструкции.
«Если вы посмотрите, каково плечо доступа главного истребителя на вооружении НАТО – F-16 я имею в виду, то это 450 километров. Почему нужно там переделывать старую базу, – потому что старые взлетные полосы, которые строились и пользовались со времен Варшавского договора, и на которых спокойно сажались абсолютно все самолеты, произведенные в Советском Союзе, они не годятся для F-16.
Он – более нежный, требовательный, нужно для него что-то получше. И там это достраивают. 450 километров плюс до 120 километров – это дальность ракет, которые он использует», – сказал политик.
«Сразу циркулем можно определить и понять, до какой зоны эти ребята, которые оттуда будут вылетать, будут в состоянии влиять и заниматься военно-операционными действиями на линии, протяженностью 1200 километров. То есть до Запорожской области примерно это будет влиять», – заявил Пасков.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.