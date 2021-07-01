01.07.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Сюжет дня
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НАТО может лишь «трусливо подергать медведя за усы и драпануть от него» – военный эксперт

Генералы НАТО вынуждены признавать, что Россия обладает современными видами вооружений мощной армией. Об этом,...

Генералы НАТО вынуждены признавать, что Россия обладает современными видами вооружений мощной армией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет военный обозреватель Виктор Баранец, давая оценку словам российского президента Владимира Путина, заявившего, что даже если РФ потопила бы вторгшийся в ее территориальные воды британский эсминец, то это не привело бы к мировой войне.

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«Эта уверенность Путина строится не на пустых словах. Ведь даже генералы и политики США, считающие свою армию круче всех в мире, вынуждены сквозь зубы признавать, что Российскую армию уже не одолеть «одной левой», – отмечается в публикации.

По словам автора, американские военачальники не стесняются жаловаться Белому дому и Конгрессу на то, что «русские по многим видам вооружений значительно обходят американцев» или «идут на 10 шагов впереди».

«Они уже назубок знают «имена» новейшей межконтинентальной ракеты «Сармат» и планирующего гиперзвукового боевого блока «Авангард», противокорабельной ракеты «Циркон» и авиационного комплекса «Кинжал». А тут еще буквально на днях на полигоне Плесецк прошли успешные испытания таинственной межконтинентальной баллистической ракеты «Кедр», – продолжает эксперт.

«Уже одно наличие таких уникальных и грозных вооружений удерживает врагов России от помыслов о большой войне против нее. Потому они лишь отваживаются трусливо «подергать медведя за усы» и драпануть от него», – резюмировал Баранец.

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