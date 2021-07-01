НАТО может лишь «трусливо подергать медведя за усы и драпануть от него» – военный эксперт

01.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Генералы НАТО вынуждены признавать, что Россия обладает современными видами вооружений мощной армией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет военный обозреватель Виктор Баранец, давая оценку словам российского президента Владимира Путина, заявившего, что даже если РФ потопила бы вторгшийся в ее территориальные воды британский эсминец, то это не привело бы к мировой войне.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Эта уверенность Путина строится не на пустых словах. Ведь даже генералы и политики США, считающие свою армию круче всех в мире, вынуждены сквозь зубы признавать, что Российскую армию уже не одолеть «одной левой», – отмечается в публикации.

По словам автора, американские военачальники не стесняются жаловаться Белому дому и Конгрессу на то, что «русские по многим видам вооружений значительно обходят американцев» или «идут на 10 шагов впереди».

«Они уже назубок знают «имена» новейшей межконтинентальной ракеты «Сармат» и планирующего гиперзвукового боевого блока «Авангард», противокорабельной ракеты «Циркон» и авиационного комплекса «Кинжал». А тут еще буквально на днях на полигоне Плесецк прошли успешные испытания таинственной межконтинентальной баллистической ракеты «Кедр», – продолжает эксперт.

«Уже одно наличие таких уникальных и грозных вооружений удерживает врагов России от помыслов о большой войне против нее. Потому они лишь отваживаются трусливо «подергать медведя за усы» и драпануть от него», – резюмировал Баранец.