НАТО может оказаться без поддержки США – британский полковник

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США к концу года могут самоустраниться из украинского конфликта и сосредоточиться полностью на внутренних проблемах.

Об этом в эфире «TalkTV» заявил бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что многие люди в США не освещают войну на Украине в своих местных СМИ так, как, возможно, это происходит в Европе и других западных странах. И они сосредоточены на своих собственных банковских счетах. И вполне можно предвидеть, что к концу этого года, особенно если в США будет республиканское правительство, эта помощь и эти деньги иссякнут. Сейчас США, вероятно, могут позволить себе это. Но, безусловно, страны Европы – Великобритания, Франция, Германия, сама Украина, Польша – не могут позволить, чтобы Россия доминировала в Европе. Я думаю, он [Путин] думает, что если ему удастся продержаться в этом году, Америка повернётся к нему спиной и сосредоточится на себе, и у НАТО вполне может не хватить духа вступить в бой», – заявил Бреттон-Гордон.