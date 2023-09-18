НАТО может перекрыть для России Финский залив

Елена Острякова .  
18.09.2023 18:28
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, НАТО, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, США, Сюжет дня, Финляндия


Вступление Финляндии в НАТО открыло эту страну для стратегической авиации США.

Об этом в интервью радиостанции «Спутник» рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вступление Финляндии в НАТО открыло эту страну для стратегической авиации США. Об этом в...

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«Самое неприятное для нас это то, что территория Финляндии теперь доступна для размещения американских сил. В том числе, стратегических. Речь идет об и аэродромах обслуживания, и базах для промежуточных посадок. То есть расширяются зоны присутствия американской авиации прямо рядом с нашими атомными объектами и силами ядерного сдерживания. Самолеты разведчики уже могут начать совершать полеты вдоль северного побережья РФ. Раньше такие полеты были экзотикой, а вот сейчас американский разведывательный самолет совершил такой полет», – сказал Корнев.

Он также не исключает, что в случае эскалации в Финляндию будут переброшены дополнительные сухопутные силы НАТО.

«На море ситуация для нас стала достаточно критической. Со вступлением Финляндии в НАТО теоретически возможно блокирование НАТО Финского залива. Между Финляндией и прибалтийскими государствами коридор может быть перекрыт с помощью ракетных комплексов, кораблей и подводных лодок», – сказал Корнев.

По его информации, Россия готовится ответить на вызовы и создает новые воинские части, которые размещает вдоль границы.

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