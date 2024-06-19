НАТО может взять Украину по частям, а 5-ю статью ввести мгновенно по прекращении огня – Волкер

НАТО могло бы отказаться от своих принципов и принять Украину даже в стадии конфликта, но с рядом оговорок. Например, не будет действовать 5-я статья, которая обязует всех членов вступить в боевые действия, если против одного из них начнется «агрессия».

Об этом в эфире телеканала «Голос Америки» заявил бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Нам придется настаивать именно на идее приглашения Украины в НАТО. Я понимаю, что люди обеспокоены тем, что приглашение сейчас, когда продолжается война, может быть истолковано так, что страны НАТО должны немедленно начать войну с Россией. Это вопрос, о котором мы должны начать говорить, что означает 5-я статья в случае Украины, как ее трактовать и применять. И сейчас никто об этом на самом деле не говорит, но я думаю, что это можно решить. Например, можно договориться, что оборонные нужды Украины сейчас не требуют разворачивания сухопутных войск НАТО, в то же время нужно поддерживать противовоздушную оборону, обеспечить свободу судоходства, продолжать обучение и поставлять снаряжение. Все эти вещи можно пересматривать со временем», – рассуждал он.

«Если наступит момент и будет мирное соглашение или даже временное прекращение огня с Россией, мы можем договориться, что 5-я статья распространяется на территорию, которую контролирует Украина и в то же время не признавать оккупацию Россией остальной части Украины. Так что есть много способов, как это можно решить. Помните, что когда Германия присоединилась к НАТО, это была разделенная страна. У нас был период, когда Советский Союз оккупировал восточную часть Германии и страны Балтии. И мы не признавали их вхождение в состав Советского Союза, а позднее, когда они восстановили независимость, мы все подготовили, чтобы сразу признать их суверенитет», – вещал Волкер.