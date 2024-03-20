НАТО нацелилось на создание второй Украины в Закавказье

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Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Грузию, Армению и Азербайджан противоречит интересам народов этих стран.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог Станислав Тарасов, автор книг, посвященных проблемам Закавказья, Турции и Ближнего Востока.

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По его словам, в НАТО, возможно, решили, что созрели условия для более активного проникновения в Закавказье.

«Я уверен, что руководству закавказских республик следует крайне осторожно выстраивать отношения с НАТО. С одной стороны, в ходе конфликта на Украине рухнули представления о всемогуществе альянса. Оказалось, что стратегия, тактика, вооружение военного блока имеют серьезные недостатки», – сказал эксперт «Известиям».

С другой стороны, говорит он, западные политики не заинтересованы в стабильности в Закавказье.

«Им выгодно поджечь какой-то кровавый конфликт, чтобы на территории между Россией и Ираном появился свой аналог Украины. Понятно, что это совершенно не в интересах кавказских народов», – предупредил Тарасов.

В свою очередь заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов считает, что визит Столтенберга носит дежурный характер. Политолог напомнил, что осенью нынешнего года генсек НАТО должен сложить свои полномочия, поэтому сейчас занят тем, что «перевозит флаг» НАТО из одной страны в другую.

«Если всё-таки говорить о содержании, то самой интересной могла получиться армянская часть турне. В последние месяцы Ереван последовательно торпедирует отношения с Россией и ОДКБ. Поэтому вполне возможно, что генсек НАТО и Никол Пашинян за закрытыми дверями обсуждали какие-то предметные договоренности. Подробностей мы не знаем, но, вероятно, в ближайшее время будем лучше понимать траекторию движения армянского руководства», – констатировал Муханов.