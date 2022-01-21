НАТО начало реконструкцию албанской авиабазы под себя

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Североатлантический альянс официально начал работы по реконструкции аивиабазы Кучова в Албании, в восстановление которой планируется вложить 51 миллион евро.

Об этом сообщают Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша страна важна как точка влияния в регионе, – прокомментировал начало работ на авиабазе премьер-министр Албании Эди Рама. – Решение НАТО выбрать этот район в качестве нового плацдарма для ликвидации проблем безопасности, превратив его в базу Североатлантического союза в регионе, подтверждает тот факт, что маленькая Албания является добавленной стоимостью НАТО».

Рама напомнил, что многие сограждане, когда три года назад было объявлено о реконструкции заброшенной авиабазы, не поверили в это, тем не менее, реализация проекта началась. НАТО намерено вложить в Кучова 51 миллион евро и использовать для своих нужд.