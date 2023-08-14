НАТО нагнетает: после Германии и Польши масштабные учения начинаются в Румынии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Около 250 французских и люксембургских солдат, а также 65 технических средств Боевой группы НАТО в Румынии примут участие в военных учениях DEPLOYEX, которые пройдут на полигоне Бабадаг (восток Румынии) с 14 по 18 августа.

Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной обороны Румынии в своём коммюнике.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Заявленная цель учения — «отработка быстрого развёртывания войск и техники Боевой группы».

Кроме того, как следует из коммюнике, «учения призваны способствовать повышению уровня оперативной совместимости сил боевой группы НАТО, являясь продолжением учений, ранее проводившихся на полигоне Чинку».

«Боевая группа НАТО способствует наращиванию военного сотрудничества Румынии со странами-участницами – Францией, Нидерландами и Бельгией (по ротации), а также с Люксембургом и, косвенно, укреплению безопасности евроатлантического пространства на восточном фланге. Сотрудничество со стратегическими партнёрами и наличие соответствующих боевых структур на территории страны способствуют повышению потенциала обороны и сдерживания в условиях войны на Украине и кризиса в Черноморском регионе», – говорится в коммюнике военного ведомства Румынии.

Ранее военные учения начала Польша с использованием американских зенитных ракетных комплексов Patriot и интегрированной системы управления средствами противоздушной и противоракетной обороны (IBCS).

В июне блок НАТО провёл учения Air Defender на территории Германии, которые Bloomberg назвал «самыми крупными учениями в истории»: в них приняли участие 250 самолётов и свыше 10 тысяч военнослужащих.