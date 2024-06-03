НАТО нам никак не светит до «перемоги» над Россией– офицер ВСУ

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Украина не сможет стать полноценным членом НАТО, пока не победит Россию и не захватит Донбасс и Крым.

Об этом на канале «Мы – Украина» заявил атошник, офицер ВСУ Виталий Литвинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть понимание, что мы не станем полноценными членами НАТО в этом, и в следующем году. И я думаю, все это понимают, и Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский сказал, что мы должны быть готовыми к вступлению в НАТО, но после деоккупации наших территорий. В НАТО нас не возьмут, потому что им нужно будет реагировать на эту агрессию, которая продолжается, и будет продолжаться. Это армии НАТО должны перенимать у нас опыт», – рассуждал каратель.