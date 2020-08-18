НАТО нас полюбит! В Киеве разглядели выгоду от ввода войск РФ в Белоруссию

18.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ищет факты внешнего вмешательства во внутренние дела своей страны для того, чтобы в рамках ОДКБ запросить у России военную помощь.

Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявил генерал-майор запаса, экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас в Белоруссии сменилась риторика, и Лукашенко активно пытается найти какое-то внешнее вмешательство. Причём внешнее вмешательство не со стороны России, а со стороны Украины или НАТО.

Для того, чтобы возможно было создать прецедент для обращения в ОДКБ и обращение к России, чтобы иметь формальную причину для пересечения границы российскими частями. И не имеет значения, будет ли это Росгвардия, или военные части.

Поэтому, я очень боялся, чтобы совершили какую-то провокацию на границе с Украиной и нашли какую-то разгромленную диверсионную группу с украинскими паспортами. Или организовали какую-то провокацию на границе с Литвой или Польшей», – рассуждает бывший украинский силовик.

С другой стороны, генерал-майор СБУ уверен, что при таком развитии событий Украина может получить «серьёзную выгоду» – стать форпостом НАТО для военного противостояния с Россией.

«Это всё большая проблема, но есть и другой фактор. В этом случае мы останемся единственным барьером между российским агрессором и Европой. Этот фактор может сыграть в пользу Украины, в том, что во многом разблокируется прямая военная помощь Украине, возможно финансовая, а также политическая поддержка для вступления Украины в НАТО и таким образом обеспечение безопасности и сдерживания агрессора на новых границах Европы», – заключил Ягун.

Напомним, ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что украинские националисты и радикалы, имеющие опыт организации уличных беспорядков в собственной стране, массово выезжают через территорию Польши в Белоруссию.