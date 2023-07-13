НАТО навязывает Приднестровью региональную гонку вооружений

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Россия и Приднестровье должны совместно ответить на действия НАТО, вооружающего Молдову.

Об этом телеканалу «Первый Приднестровский» заявил депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что же касается вопроса о конкретных формах поддержки, поставок ПВО и прочего, мы не должны забывать, что уже запущен процесс переоснащения и модернизации национальной армии Молдовы. Из этого можно сделать вывод, что уже навязана региональная гонка вооружений. Мне кажется, что мы и россияне вместе должны на это отвечать, то есть модернизировать и увеличивать наши общие арсеналы», – считает политик.

Кроме того, он полагает, что Румыния воспользуется укреплением связей Кишинева с НАТО, чтобы присоединить Молдову.

«Я думаю, нам надо быть готовым к тому, что Румыния, воспользовавшись натовскими атрибутами, попробует присоединить бывшую советскую Молдавию к себе. Выскакивают румыны, начинают скакать перед блоком НАТО. От его имени выступают. На самом деле, это подготовка не к тому, чтобы упрочить связи Молдовы и НАТО, а подготовить почву для присоединения. Просто в данном случае они рассчитывают, что американцы дадут на это добро», – сказал Сафонов.