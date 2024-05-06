НАТО назвало условия своего вступления в украинскую войну. Европейские спецслужбы ищут повод

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Красные линии НАТО, при пересечении Россией которых Альянс непосредственно вступит в войну на территории Украины, перечислила в своей публикации итальянская газета La Repubblica.

«Впервые с начала войны. НАТО в очень конфиденциальной форме и без официальных сообщений установило как минимум две красные линии, за которыми может быть прямое вмешательство в конфликт на Украине. На данный момент следует подчеркнуть, что не существует оперативных планов, предусматривающих отправку людей, а есть только оценки возможных планов действий в чрезвычайных ситуациях – настоящее последнее средство – на случай участия в войне третьих сторон», – говорится в публикации.

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Поводом для прямого вмешательства НАТО в конфликт между Россией и Украиной по данным конфидентов издания, могут стать угроза прорыва Россией нынешней линии обороны Украины и участие в конфликте Белоруссии, а также — перенос боевых действий на территорию стран Прибалтики, Польши или Молдовы или «провокации» в их отношении.

При этом, что характерно, в контексте Польши, Прибалтики и Молдовы речь идет о неких «российских провокациях» в отношении этих стран. Расплывчатая формулировка позволяет трактовать в качестве «провокаций» и обвинять в них Россию все что угодно – от взрывов и терактов до хакерских атак, «шпионских» скандалов и якобы «случайно» залетевших в чужое воздушное пространство самолетов. При наличии принятого политического решения казусом белли может стать любое событие.

В этой связи стоит серьезно отнестись к свежим «сливам» от спецслужб стран Евросоюза, предупредивших свои правительства о якобы готовящихся Россией «диверсиях» на территории Европы. Как пишет британская Financial Times, РФ якобы «готовит взрывы, поджоги и нанесение ущерба европейской инфраструктуре с помощью своих агентов и доверенных лиц».

«Мы оцениваем риск контролируемых государством актов саботажа как значительно возросший», – заявил глава внутренней разведки Германии Томас Хальденванг.

По его словам, Россия «чувствует себя комфортно, проводя операции на европейской земле с высоким потенциалом нанесения ущерба». Заявление Хальденванга прозвучало на фоне ареста в Германии двух предполагаемых российских агентов, якобы планировавших атаки на немецкие военные и логистические объекты.

А в Великобритании двум местным жителям были предъявлены обвинения в поджоге склада с грузами гуманитарной помощи для Украины. По данным британской прокуратуры, они работали на российские власти. В Швеции идет расследование серии железнодорожных аварий, правоохранительные органы королевства считают, что за актами саботажа может стоять Россия.

Министр транспорта страны Чехии пожаловался Financial Times, что российские агенты якобы пытались уничтожить сигнализации на железных дорогах. Министерство обороны Франции также обвиняло Россию в подготовке диверсионных атак на свои военные объекты.

Издание перечисляет последние инциденты такого рода, в которых на Западе усматривают «руку Москвы»:

– в Британии в конце апреля двоих мужчин обвинили в организации пожара на складе с грузами гуманитарной помощи для Украины;

– ряд железнодорожных крушений в Швеции;

– повреждение железнодорожной сигнализации в Чехии;

– нападение на машину главы МВД в Эстонии в феврале;

– пожар 3 мая на оружейном заводе Diehl в Берлине.

При этом представители трех стран ЕС заявляют, что российские спецслужбы якобы и ранее проводили подобные операции в Европе, однако «теперь готовы действовать более согласовано и агрессивно».

Как видим, организовать «Гляйвиц» с доставкой на дом не сложно даже в 21 веке. Было бы желание.