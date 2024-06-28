«НАТО – не оборонительный союз!» – болгарская оппозиция потребовала срочного отчёта по Украине

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Президент Болгарии Радев отказался принимать участие в саммите НАТО, который пройдёт в Вашингтоне 9-11 июля этого года.

Оппозиционная болгарская партия «Возрождение» требует от правительства отчёта, действительно ли Украине была обещана помощь в размере 40 танков, ракет, другой военной техники и боеприпасов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«НАТО – это не оборонительный союз. Мы всегда придерживались позиции, что нашему государству нет места в каком-либо военном блоке, мы всегда считали, что Болгария не должна быть частью НАТО. Но, в целях максимального торжества демократии, наша позиция заключается в том, что болгарский народ должен вынести решение на референдум о том, выходить ли из НАТО или нет»,- сказал с трибуны Народного Собрания Болгарии заместитель председателя партии «Возрождения» Цончо Ганев в декларации, зачитанной парламентской группой.

По его словам, Соединенные Штаты могут сколько угодно утверждать, что проводимые ими военные операции, например, в Сирии, Ираке, Афганистане и ряде других стран, являются миротворческими, но по самым достоверным данным, за последние 70 лет жертвами их миротворческих операций стали более 40 миллионов мирных жителей.

«Россия не может достичь целей своей операции мирными средствами. Поскольку Украина постоянно оснащается западным оружием, это переросло в войну. Чтобы быть полной насмешкой, еще когда началась российская спецоперация, тогдашнее правительство Кирилла Петкова, Атанасова, Христо Иванова. Известные Трифонов и Корнелия Нинова начали продавать оружие через посредников к украинской границе. Мы дошли до того, что следующие наши правительства уже отдавали болгарское оружие, в том числе служебные правительства Радева, которые опустошили часть наших складов военной техники» – прокомментировал ситуацию Ганев.

Он отметил, что, согласно официальной информации, на сегодняшний день этот военный конфликт идет к развязке, и это уже не скрывается даже от государств-членов НАТО, а украинское государство теряет все больше территорий.

«После вчерашних заявлений Зеленского становится ясно, что война должна прекратиться на российских условиях, удовлетворяя российские требования во всей этой многослойной проблеме. И самое страшное, что Болгария является его частью. Более 4 лет в Варне находится командный центр НАТО, и Болгария подвергает себя риску быть атакованной, если конфликт разрастется», – добавил Ганев.