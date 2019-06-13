13.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
НАТО, Политика, Россия, Украина
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НАТО не победить Россию – Савченко

Стандарты НАТО на сегодняшний день не являются самыми современными и эффективными, а потому Украине не нужно стремиться стать членом этого блока.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украине нужен определенное время внеблоковый статус для того, чтобы выполнить свою «домашнюю работу». Мы не можем пойти с проблемами к кому-то. Тот, кто поможет нам решить наши проблемы, не всегда окажется нашим другом, а просто может помочь их нам решить для того, чтобы поглотить нас. Тот, кто не хочет озадачиваться нашими проблемами, будет постоянно оттягивать время, водить нас за нос», – сказала депутат.

Она призвала понимать положение Украины, исходя из дипломатии и мировой геополитики.

«Мы являемся форпостом регионального значения в мировой политике… Военный путь у нас внеблоковый однозначно. Я не считаю стандарты НАТО наиболее современными. Особенно что касается тактики и стратегии ведения боя… Я не считаю, что НАТО сейчас может выиграть. К сожалению, не может выиграть в войне с Россией», – заявила Савченко.

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