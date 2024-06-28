НАТО не примет Украину. Ее границы оспариваются – посол США в Альянсе

Анатолий Лапин.  
28.06.2024 15:34
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, НАТО, США, Украина


Пока у Украины существует неопределенность с границами, она не сможет стать членом НАТО. Об этом на брифинге заявила официальный представитель США при Альянсе Джулианн Смит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, Смит пообещала, что НАТО будет и дальше помогать Украине вернуть утраченные территории.

Пока у Украины существует неопределенность с границами, она не сможет стать членом НАТО. Об...

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«Здесь есть две проблемы. Во-первых, и это самое главное, мы не можем отрицать, что Украина находится в эпицентре войны. И было бы чрезвычайно сложно столкнуться с ситуацией, когда мы принимаем нового члена в Североатлантический союз или НАТО расширяется, чтобы добавить нового члена в состав Альянса в то время, как его границы фактически оспариваются. Поэтому наша главная задача здесь, в Североатлантическом альянсе, заключается в том, чтобы помочь Украине изгнать Россию с ее территории и положить конец этой войне.

Во-вторых, прежде чем вступить в Североатлантический союз, любой его член должен предпринять ряд шагов или реформ, необходимых для вступления в НАТО», – заявила Смит.

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