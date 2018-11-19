НАТО не простило России модернизации Северного флота

19.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Существенная перестройка Россией своих военных возможностей в Арктике беспокоит НАТО, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в проекте резолюции Парламентской ассамблеи НАТО “Безопасность и сотрудничество на крайнем севере”.

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“Ассамблея разочарована масштабом российской военной развития в Арктике, в том числе модернизацией Северного флота, созданием военной инфраструктуры в регионе, развертыванием средств запрета доступа, существенным увеличением активности авиации и подводных лодок на границах Альянса”, – утверждается в документе.

В НАТО обратили внимание, что увеличение напряженности в мире может превратить Арктику в “поле стратегического противостояния”.

“Ассамблея обеспокоена тем, что, хотя угроза вооруженного конфликта в Арктике остается низкой, – возможное перетекание напряжения между РФ и союзниками по НАТО, а также все большее вовлечение Китая могут сделать Арктику ареной стратегического противостояния”, – отмечается в проекте резолюции.

Парламентская ассамблея НАТО сейчас проходит в канадском Галифаксе.