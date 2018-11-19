//exit;
19.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Война, Вооруженные силы, НАТО, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

НАТО не простило России модернизации Северного флота

Существенная перестройка Россией своих военных возможностей в Арктике беспокоит НАТО, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в проекте резолюции Парламентской ассамблеи НАТО “Безопасность и сотрудничество на крайнем севере”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Ассамблея разочарована масштабом российской военной развития в Арктике, в том числе модернизацией Северного флота, созданием военной инфраструктуры в регионе, развертыванием средств запрета доступа, существенным увеличением активности авиации и подводных лодок на границах Альянса”, – утверждается в документе.

В НАТО обратили внимание, что увеличение напряженности в мире может превратить Арктику в “поле стратегического противостояния”.
“Ассамблея обеспокоена тем, что, хотя угроза вооруженного конфликта в Арктике остается низкой, – возможное перетекание напряжения между РФ и союзниками по НАТО, а также все большее вовлечение Китая могут сделать Арктику ареной стратегического противостояния”, – отмечается в проекте резолюции.

Парламентская ассамблея НАТО сейчас проходит в канадском Галифаксе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть