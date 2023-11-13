НАТО не рискнет присоединять к себе Украину по частям

Олег Кравцов.  
13.11.2023 10:40
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия


НАТО не пойдет на предложение экс-генсека Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссена, предложившего срочно принять Украину в этот блок.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, полковник в отставке Владимир Попов.


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Напомним, что Расмуссен предложил не откладывать вступление Украины в НАТО на 2024 год, а принять ее уже сейчас без утраченных на сегодняшний день территорий.

«Пора сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО. Нам нужна новая европейская архитектура безопасности, в которой Украина находится в центре НАТО», – сказал экс-генсек.

Он добавил, что война между Россией и Украиной будет продолжаться, но членство Киева в альянсе якобы удержит Россию от атак на остальную украинскую территорию.

«Идеи Расмуссена, конечно, утопичны. Руководство НАТО не пойдет на такие шаги, поскольку возможен риск начала ядерной войны РФ с альянсом. Пока рано говорить и о том, что в Европе и США сформировалось устойчивое мнение о необходимости прекращения боевых действий между Украиной и РФ. Хотя многие эксперты и политики в мировом сообществе уже понимают бесперспективность попыток Киева взять реванш», – сказал Попов «Независимой газете».

Он привел данные британского журнала «Экономист», который на основе информации спутникового мониторинга зоны военных действий (вспышек от снарядов, пожаров и так далее) делает вывод о том, что «контрнаступление ВСУ уже близко к завершению».

«Это же признал и сам главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный», – напомнил полковник.

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