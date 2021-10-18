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18.10.2021 10:59 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Балканы, НАТО, Политика, Россия
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НАТО не в состоянии обеспечить стабильность в Боснии и Герцоговине – дипломат

Потенциальное вступление в Североатлантический альянс не обеспечит политическую стабильность Боснии и Герцоговины. Об этом,...

Потенциальное вступление в Североатлантический альянс не обеспечит политическую стабильность Боснии и Герцоговины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Сараево Игорь Калабухов.

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Издание напомнило, что из Балканских стран только БиГ и Сербия не являются членами НАТО и поинтересовалось, как присоединение к альянсу Боснии и Герцоговины может повлиять на архитектуру безопасности в регионе.

«Определение внешнеполитических приоритетов — суверенное право Боснии и Герцеговины. Насколько мы понимаем, в БиГ консенсуса по поводу членства в НАТО нет», – сказал дипломат.

«В этом контексте хотел бы отметить, что в некоторых балканских государствах членство в Североатлантическом альянсе рассматривается как определенная гарантия внутриполитической стабильности. На наш взгляд, такая стабильность, причем не только для отдельных стран, но и для Европы в целом, может быть обеспечена исключительно путем создания системы общеевропейской безопасности, а не расширения НАТО, остающегося инструментом холодной войны», – резюмировал Калабухов.

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