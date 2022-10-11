«НАТО не впишется» – Вассерман призвал не разочаровывать украинцев, ожидающих удар из Белоруссии

Новости Украины

Если Белоруссия вмешается в конфликт и зайдет на территорию Украины, ни Болгария, ни Эстония, ни Прибалтика за Киев воевать не будут. Более того, даже у НАТО не будет возможности воспользоваться 5 статьёй.

Об этом в эфире интернет-канала «Рубен Полит» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Командование террористической организации Украина распорядилось уничтожить практически все мосты на границе с Белоруссией. Они уже взорваны, то есть, не разобраны, а взорваны – это значит, что решение принималось впопыхах. Закрыты почти все пограничные переходы. Понятно, что, если действительно Белоруссия решит участвовать в боевых действиях против киевских террористов, то эти меры Белоруссию не остановят. Навести переправы средствами военно-транспортной техники – это дело считаных часов. Но само по себе это показывает, что террористическая организация Украина всерьез считает, что Белоруссия вот-вот вступит в боевые действия. И я не уверен, что мы ее в этом смысле разочаруем», – заявил Вассерман.

На вопрос кто в таком случае может «вписаться» за Украину, депутат решительно исключил возможность помощи со стороны, например, Болгарии или стран Балтии, которые сами в уязвимом положении.

«Болгары – вряд ли. Поскольку опыт первой и второй фазы мировой войны доказывает, что болгары против русских воевать в принципе не желают. Да, болгары охотно воюют против разных своих балканских соседей, там взаимные счеты очень давние. Но вот против русских болгары не просто не хотят воевать, а когда девятого сентября войска России, называвшейся тогда СССР, вышли на границу с Болгарией, в Болгарии немедленно произошло восстание под лозунгами «Единство с русскими», был свергнут тамошний царь. С учетом этого опыта болгары воевать вряд ли станут против нас. Ну а прибалты – за Латвию и Эстонию мы заплатили довольно дорого в 1721 году, 2 млн. иоахимсталеров, тогдашняя стандартная европейская единица международных взаимных расчетов. Это, точную сумму не помню, но несколько десятков тонн серебра или даже несколько сотен. Поскольку сейчас ни Эстония, ни Латвия не хотят эти деньги возвращать, значит, придется нам вернуть натурой, то есть вернуть себе эти земли», – добавил депутат Госдумы.

«Что же касается знаменитой пятой статьи североатлантического договора, то на ее всесилие можно не рассчитывать. То есть, если бы мы действительно сами напали на Латвию, Эстонию или на Литву, которая тоже имеет очень большой исторический опыт жизни в составе России, это бы вовсе не означало, что автоматически соединенные государства Америки за них впишутся. Это означало бы только начало длинной серии переговоров. А если они впишутся за Украину тем, что попытаются на нас напасть, тогда и повода для применения вот этой самой пятой статьи просто не будет», – заключил Вассерман.