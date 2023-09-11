НАТО не является военным союзником Украины и защищает только себя – киевский эксперт

Анатолий Лапин.  
11.09.2023 18:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Никакие корабли или самолеты НАТО не гарантируют безопасность Украины – они будут защищать только страны-члены Альянса.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил эксперт киевского Центра оборонных стратегий Богдан Устименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакие корабли или самолеты НАТО не гарантируют безопасность Украины – они будут защищать только...

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По словам Устименко, на бумаге Украина не имеет военных союзников, потому не получает нужные ей объемы помощи.

«Мы не можем говорить о том, что один корабль НАТО или два корабля НАТО смогут существенно изменить военный баланс. Одновременно, мы не забываем о тех авиабазах НАТО, прежде всего, в Турции, на которых истребители были оснащены ядерным оружием, в частности, которые были готовы, наверное, и сейчас готовы защищать НАТО.

Что касается Украины, тут вопрос сложнее, потому что наше государство находится в горячей фазе войны и, если говорить как есть, мы не имеем военных союзников. У нас нет договорных отношений с США или НАТО, которые гарантировали бы нам безопасность. В частности, предоставление мощного оружия, дальнобойных ракет, которые были бы способы дать мощный, мгновенный отпор российской агрессии.

То, что мы видим сейчас, понятно, что нам не дают того объема оружия, которое было бы способно переломить ход этой войны. Запад занимает чрезвычайно осторожную позицию на данное время», – заключил Устименко.

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