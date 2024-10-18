«НАТО не залезет»: Нельзя останавливать наступление армии России

Максим Столяров.  
18.10.2024 23:09
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Москва не должна надеяться на внутренние брожения на Украине и останавливать успешное наступление российской армии. Об этом в эфире интернет-канала «Красные линии» заявил военный журналист Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Москва не должна надеяться на внутренние брожения на Украине и останавливать успешное наступление российской...

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«Нам нельзя надеяться на внешние факторы, что сейчас там на Украине будет восстание, и благодаря этому мы решим задачи СВО. Ни в коем случае нельзя.

И на мой взгляд, нельзя сдерживать наших ребят сейчас на линии соприкосновения. Во-первых, идём вперёд. Как только мы останавливаемся, мы даём передышку врагу и теряем темп. Соответственно, больше гибнет наших ребят. Жизнь нашего солдата и мирного жителя бесценна. Мы идём вперёд, освобождаем территорию, освобождаем мирных. Останавливаться нельзя», – сказал эксперт.

«Что касается реакции Запада, вот 700 коллективных финнов и эстонцев возьмут штыки и пойдут участвовать? Не пойдут. Посмотрите, как только мы пошли вперёд и заняли в 5 раз больше территорий, то одно западное СМИ, то другое западное СМИ начинают переходить к очередной стадии осознания.

И уже Столтенберг стал овечкой из волка: «А давайте Украина поделится территориями. Признавать не будет, но, наверное, все-таки надо что-то России отдать». То есть, они уже говорят об этом. Почему? Да потому что у нас успехи на поле боя.

А залезть самим туда – это последнее что они хотят. Они хотят прокси войну чужими руками», – подытожил Фатигаров.

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