«НАТО непременно явится на эту войну» – Садулаев

Если в начале СВО НАТО было уверено в том, что Россия размотает Украину за несколько дней, то сейчас аналитики альянса впадают в противоположную крайность.

Об этом в эфире «Телеканала Спец» заявил живущий в Петербурге российский писатель чеченского происхождения Герман Садулаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Помощь Запада увеличивается, и предел этому еще не достигнут. Очень далеко еще не достигнут предел. Еще не все системы вооружений передаются. Раньше «Хаймарс» давать – не давать, потом дали. Теперь вот сейчас идет торг давать ли ЗРК «Patriot». Дадут рано или поздно. И тяжелую бронетехнику дадут, и системы дальнего огня дадут. Все дадут. Но даже не это может случится. А может случится и то, что Запад сам начнет более активное участие принимать в военных действиях. Сам непосредственно явится на войну. Мы должны быть к этому готовы. Мы не должны думать, что все ограничится военной помощью, финансированием, обучение украинских войск западными инструкторами или просто наемники, специалисты будут приезжать. Нет. Могут зайти регулярные части НАТО со всем своим вооружением и начать официально участвовать в войне. Рано или поздно, мне кажется, НАТО явится на эту войну. Вот все идет к этому. Я не вижу никаких признаков того, что будет какая-то деэскалация», – заявил Садулаев.

Он отметил, что у НАТО появились иллюзии того, что российская армия не вообще небоеспособна.

«Сначала НАТО переоценивали военную мощь России. Натовские аналитики действительно считали, что мы за две недели размотаем всю Украину. Они действительно так считали. Но теперь, я боюсь, у них может наступить и уже наступает такая иллюзия обратного действия. То есть теперь они считают, наоборот, что армия России вообще ничего не стоит, вообще небоеспособная, что ее можно легко победить. И представление о том, что российская армия очень сильна, и представление о том, что российская армия вообще никакой боевой угрозы не представляет – и то, и другое ложь. Это иллюзии. На самом деле Россия продолжает оставаться для Запада довольно сложным и непредсказуемым противником. Поэтому так вот с кондачка Запад на войну не движется, но готовится», – резюмировал писатель.