НАТО несёт ответственность за кровавую бойню на Украине – американский международник

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Вашингтону пора признать, что главной причиной конфликта на территории Украины стала провокационная политика НАТО.

Об этом в интервью американскому журналисту Лексу Фридману рассказал профессор Чикагского университета, эксперт по международным отношениям Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главной причиной войны стало расширение НАТО на Украину. Люди на Западе не хотят слышать этот аргумент. Потому что, если это правда (а так оно и есть), то Запад несёт главную ответственность за эту кровавую бойню, которая сейчас происходит. Но Запад не хочет брать на себя ответственность, он хочет объявить Владимира Путина. Поэтому мы выдумали эту историю из ничего, что он – «агрессор, второе пришествие Гитлера», – сказал Миршаймер.

Он подчеркнул, что таким образом Вашингтон спровоцировал Россию.

«Совершенно понятно, что Россия не хочет, чтобы НАТО появилась у неё на пороге. Здесь, в США, действует так называемая Доктрина Монро, которая гласит, что никаким великим державам из Европы или Азии не разрешается появляться по соседству с нами, и заключать военный союз с кем угодно. И если нам не нравится, что другие великие державы появляются по соседству с нами, то неудивительно, что русские не хотели видеть НАТО у себя на пороге. Они ясно дали это понять, когда закончилась Холодная война, и потребовали от нас обещание, что мы не будем расширять НАТО», – подытожил международник.