НАТО неуклонно движется к большой войне с Россией – Подберезкин

Максим Столяров.  
06.03.2024 22:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Страны западного блока медленно, но целенаправленно движутся в сторону большой сухопутной войны против России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока медленно, но целенаправленно движутся в сторону большой сухопутной войны против России....

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«Совершенно определённо, что и отдельные страны НАТО, и весь блок движется в сторону большой сухопутной войны с Россией. Они всё делают для этого. И на сегодняшний день, как минимум, есть угрозы такой войны.

Они пробрасывают информацию, потом смотрят на нашу реакцию. Если адекватной реакции нет, то идут дальше и делают следующий шаг. Так уже было несколько раз. И следующий шаг – поставки высокоточного оружия большой дальности», – сказал Подберезкин.

Он подчеркнул, что на поле боя может наступит затишье, однако в целом агрессия Запада и Украины по отношению к России не изменится.

«В 2024 году в силу недостатка ресурсов будет стратегия сдерживания. Но поставки высокоточных средств большой дальности будут увеличиваться. Также будет усиливаться террористическая, диверсионная деятельность. Информационно-пропагандистская деятельность, направленная на дестабилизацию общества.

При внешнем ограничении, как бы замораживании военного конфликта, некоторые направления будут усиливаться. Конечно, можно сказать, что поставки сократились на две трети, резервы тают, стратегические резервы исчерпаны, что вроде бы конфликт выдыхается», – добавил эксперт.

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