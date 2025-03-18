НАТО нужны украинские солдаты! – провокатор Ходжес не успокаивается

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Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес продолжает ратовать за вступление Украины в НАТО, несмотря ни на что.

Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу FreeДом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я полностью убежден, что Украина должна быть членом НАТО, потому что это усилит безопасность всей Европы. Альянс бы сразу же стал лучше с украинскими войсками. Сотни тысяч украинских солдат, весь этот опыт, растущая оборонная промышленность – это укрепило бы безопасность и стабильность в черноморском регионе. Многие с этим не согласны. И у людей есть разные причины и оправдания этому, но я думаю, что в конце концов, это произойдет. Идея о том, что если Украина присоединится, все немедленно окажутся в состоянии войны с Россией, является абсолютно ложным нарративом. Это то, во что россияне хотят, чтобы мы поверили. И есть люди, которые в это верят. Но я уверен, что Россия не хочет ввязываться в войну с НАТО», – вещал Ходжес.

На прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте признал, что вопрос вступления Украины в альянс больше не стоит на повестке дня.