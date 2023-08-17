НАТО обеспечило ВСУ полное преимущество в разведке – Сапоньков

Самый большой вред от НАТО в военном конфликте на Украине причиняет система обмена данными, благодаря которой противник имеет полное представление о движении техники и вылетах авиации. Это не считая миллионов тонн боеприпасов, которые страны альянса отправляют на Украину.

Об этом сообщил военный корреспондент, автор телеграм-канала Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим о войне с НАТО, а именно с их научным, экономическим, инженерным потенциалом, это абсолютный факт. Мы даже можем посмотреть на ту номенклатуру вооружения, которая против нас применяется, или вот ракеты Storm Shadow, которые летят 500 км, и даже там были уже пуски по Крыму и по материковой России, по новым территориям. Те же самые HIMARS и так далее. То есть сейчас Киев владеет практически всей номенклатурой натовского вооружения, кроме авиации и ядерного арсенала, может быть, что-то из систем связи совсем уж новейших не применяется. Но основная проблема, которая нам доставляет неприятности – это разведданные», – подчеркнул он в эфире «Первого севастопольского».

«НАТО – это колоссальнейший, сумасшедший абсолютно комплекс развединформации, от спутниковой группировки, где каждый день несколько спутников пролетает над нашей территорией. Мы видели, когда БДК «Оленегорский горняк» был поврежден, в течение двух или трёх часов из космоса уже были переданы снимки – оперативность, поражающая. Также это системы радиолокационного обзора, которые летают либо над Черным морем, как знаменитый инцидент с дроном Reaper, когда его керосином погасили наши летчики. Также разведчики летают над территорией Румынии, Болгарии, Польши, и оттуда они могут обозревать все, вплоть до Кубани и Воронежа. То есть они не то, чтобы новые территории и Крым видят – они видят прямо вглубь материковой части, видят все взлеты нашей авиации и истребителей, бомбардировщиков, видят все наши эшелоны ПВО, всё, что у нас включается, излучает в эфир, сразу становится видно. Противник, естественно, видит передвижение техники, есть возможности радиоперехвата, дешифровки – они знают, куда мы передвигаемся, что мы делаем, какие подразделения передвигаются. Информация правит миром, информация дает, если не выигрыш в войне, то очень сильное преимущество, приоритет противнику», – считает Сапоньков.

По его словам, все болезненные удары по нашим тылам, по мостам на новых территориях и прочие все удары, в том числе по материковой России, проводятся на основе натовских американских разведданных. И в принципе это основной ущерб от НАТО, помимо того, что они поставляют уже миллионы тонн боеприпасов и снаряжения ВСУ, потому что по аналитическим выкладкам, боеприпасы на Украине должны были закончиться еще к июлю прошлого года.