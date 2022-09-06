НАТО обеспечит ВСУ зимней экипировкой, а британцы подготовят к городским боям

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Новости Украины

НАТО намерено обеспечить украинские войска зимней экипировкой ввиду того, что боевые действия на Украине затягиваются и скорее всего перейдут на следующий год.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

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Среди прочего, вооруженным силам Украины планируется доставить теплую одежду, зимнюю обувь и палатки, сообщает dpa. На эти цели выделяется около 40 млн. евро.

Ранее Spiegel сообщал информацию о подобных планах, которые были инициированы по просьбе министра обороны Украины Алексея Резникова.

Со своей стороны Британия обьявила о существенном расширении уже запущенной при Борисе Джонсоне программы обучения украинских военных. Теперь британские инструкторы научат украинцев эффективно воевать в городских боях, пишет Sky News.

Продолжительность боевого курса украинских военных в Великобритании продлена с трех до пяти недель.

Основной курс базируется на базовой подготовке пехоты. Он включает в себя обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, маскировку и тактику патрулирования. Дополнительные две недели позволят получить более продвинутую подготовку.