«НАТО вср…лось»: Мосийчук жестко прошелся по «западным партнерам»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Прошедший недавно в Вильнюсе саммит НАТО, на котором Украина не получила ничего, кроме обещаний, был провальным. Сам Альянс показал, что боится Россию и не готов воевать против нее.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«То, что мы услышали в Вильнюсе и постфактум Вильнюса – это перекладывание, как, знаете, уголек горячий один другому – картошку. Вот картошка запеклась, и ее бросают один другому. Я вам скажу – причина того, что произошло в Вильнюсе, провального участия нашего президента, как бы не рассказывали, что оно феерическое, – оно провальное, ожидания были другие. Причины две. Одна в том, что НАТО «всралось», в прямом понимании этого слова. Они боятся, и это надо понимать. Они боятся войны широкомасштабной с Россией и тому подобное. А второе – мы им дали коррупцией возможность прикрыть свой, грубо говор, обос…ный вид. То есть мы дали это», – заявил Мосийчук.