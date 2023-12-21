НАТО обостряет ситуацию на границах Белоруссии

Елена Острякова.  
21.12.2023 10:36
  (Мск) , Москва
Просмотров: 524
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Польша, Провокации


Разведывательные самолеты стран НАТО совершают 30 – 35 вылетов в неделю к границам России и Белоруссии.

Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» заявил секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Разведывательные самолеты стран НАТО совершают 30 – 35 вылетов в неделю к границам России...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Польша поставила себе амбициозную цель – создать самую мощную армию в Европе. С этой целью Республика Корея предоставила Варшаве кредит в размере около 9 млрд. долларов и рассматривает возможность расширения многомиллиардных займов. США объявили о готовности выделить ей еще 2 млрд. долларов.

В Польшу уже прибыли первые американские танки «Абрамс» (всего в 2024-2026 годах США намерены поставить 250 танков новейшей версии) и южнокорейские танки К2 «Черная пантера». Недавно министр обороны Польши заявил о развертывании у границ Беларуси нового танкового батальона для «сдерживания агрессора с Востока. Кроме того, США одобрили продажу Варшаве около ста ударных вертолетов «Апач» новейшей модификации стоимостью 12 млрд. долларов.

Вашингтон подтвердил поставку современных систем боевого управления ПВО, которые являются ключевым элементом программы создания противовоздушной и противоракетной обороны «Висла» (предусматривает приобретение систем ПВО/ПРО средней дальности на базе ЗРК «Пэтриот» и АСУ) », – рассказал Вольфович.

По его словам, вооружаются и страны Прибалтики. В частности, в Литве на основе существующих соединений и воинских частей планируется сформировать к 2033 году дивизию сухопутных войск численностью около 17,5 тысяч человек. Недавно Вильнюс заявил о продлении срока присутствия американских подразделений на своей территории до 2025 года.

Органы пограничной службы Белоруссии фиксируют различного рода провокации, исходящие от наших стран-соседей. Отмечаются преднамеренные залеты беспилотных летательных аппаратов на белорусскую территорию. В последнее время активизировались инциденты с пересечением польскими вертолетами воздушной границы. Фиксируются инциденты с мигрантами.

Со стороны Украины продолжается строительство фортификационных сооружений и минирование территории. При этом происходят провокации с намеренной порчей белорусских объектов пограничной инфраструктуры, оскорблением и оказанием психологического давления на белорусских пограничников.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть