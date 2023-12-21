НАТО обостряет ситуацию на границах Белоруссии

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Разведывательные самолеты стран НАТО совершают 30 – 35 вылетов в неделю к границам России и Белоруссии.

Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» заявил секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Польша поставила себе амбициозную цель – создать самую мощную армию в Европе. С этой целью Республика Корея предоставила Варшаве кредит в размере около 9 млрд. долларов и рассматривает возможность расширения многомиллиардных займов. США объявили о готовности выделить ей еще 2 млрд. долларов. В Польшу уже прибыли первые американские танки «Абрамс» (всего в 2024-2026 годах США намерены поставить 250 танков новейшей версии) и южнокорейские танки К2 «Черная пантера». Недавно министр обороны Польши заявил о развертывании у границ Беларуси нового танкового батальона для «сдерживания агрессора с Востока. Кроме того, США одобрили продажу Варшаве около ста ударных вертолетов «Апач» новейшей модификации стоимостью 12 млрд. долларов. Вашингтон подтвердил поставку современных систем боевого управления ПВО, которые являются ключевым элементом программы создания противовоздушной и противоракетной обороны «Висла» (предусматривает приобретение систем ПВО/ПРО средней дальности на базе ЗРК «Пэтриот» и АСУ) », – рассказал Вольфович.

По его словам, вооружаются и страны Прибалтики. В частности, в Литве на основе существующих соединений и воинских частей планируется сформировать к 2033 году дивизию сухопутных войск численностью около 17,5 тысяч человек. Недавно Вильнюс заявил о продлении срока присутствия американских подразделений на своей территории до 2025 года.

Органы пограничной службы Белоруссии фиксируют различного рода провокации, исходящие от наших стран-соседей. Отмечаются преднамеренные залеты беспилотных летательных аппаратов на белорусскую территорию. В последнее время активизировались инциденты с пересечением польскими вертолетами воздушной границы. Фиксируются инциденты с мигрантами.

Со стороны Украины продолжается строительство фортификационных сооружений и минирование территории. При этом происходят провокации с намеренной порчей белорусских объектов пограничной инфраструктуры, оскорблением и оказанием психологического давления на белорусских пограничников.