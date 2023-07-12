НАТО объявило Приднестровье территорией Молдовы, а русских военных – «оккупантами»

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НАТО потребовала от России «вывести армию и боеприпасы с территории Республики Молдова» – очевидно, подразумевается охрана военных складов и миротворцы в непризнанном Приднестровье.

Об этом говорится в итоговом документе сегодняшнего саммита Альянса в Вильнюсе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В заявлении российские миротворческие силы в Приднестровье названы «оккупационной армией». Кроме того, НАТО поддержало «целостность Молдовы» и ее евроинтеграцию. Также говорится, что НАТО «увеличивает политическую и практическую поддержку Молдовы», выделяя «пакет по наращиванию оборонного потенциала».

Официальный Кишинев на саммите НАТО в Вильнюсе представлял глава молдавского МИДа Нику Попеску. По его словам, текст итоговой декларации с ним обсуждался. В своем выступлении Попеску обрушился с очередными обвинениями на Россию.

«РФ на протяжении многих лет проводила враждебную политику по отношению к Молдове. Речь идет о поддержке сепаратизма, незаконном содержании российских войск, эмбарго на молдавские продукты, фрукты, овощи, вина. Были и несколько враждебных акций в отношении Молдовы, предпринятых российскими спецслужбами. Мы обсуждаем варианты ответа на эту враждебную политику РФ», — заявил Попеску.

Он назвал НАТО является организацией, которая работает вместе с Молдовой для поддержания мира в стране.

«Мы будем искать пути для укрепления партнерских отношений. Молдова, к сожалению, не имеет военных союзников. Мы ждем ускорения проектов, которые у нас есть со странами-членами НАТО и с организацией», – заявил Попеску.

По его словам, «известные конституционные рамки», то есть нейтралитет, не помешают «дальнейшему углублению сотрудничества с НАТО».

Сегодня же компания CBS AXA по заказу IPRE опубликовала результаты соцопроса, согласно которому против вступления Молдовы в НАТО выступают 60% опрошенных, а «за» – 28%. Также большинство респондентов – 57% – высказались против объединения Молдовы и Румынии. «За» «унирю» – 34,8%.

Граждане Молдовы не считают выход из СНГ важными шагами для присоединения к Евросоюзу. При этом на вопрос, согласны ли вы с выходом Молдовы из СНГ, полное или частичное несогласие заявили почти 50% респондентов (согласны – 12,9%), а на вопрос – является ли членство в СНГ препятствием для евроинтеграции – несогласие заявили 33,2% (согласны – 17,1%). Также жители Молдовы не поддерживают присоединение страны к санкциям против России – 58%.