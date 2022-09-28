НАТО оказалось перед проблемой исчерпаемости снарядов для ВСУ

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Новости Украины

Перед Североатлантическим альянсом встала реальная проблема – уже в скором будущем украинская армия будет испытывать серьезный дефицит снарядов.

К такому выводу в своем телеграм-канале приходит военный аналитик, научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник.

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«Все, что НАТО технически и политически могла передать быстро – уже передано (или передается сейчас). Это довольно значительные объемы по любым меркам. Оставшиеся запасы либо трудноизвлекаемы технически (совсем старая техника 4-й – 5-й «металлоломной» категории), либо политически (требуют передачи запасов из наличия частей первой линии и резерва 1й очереди, то есть прямого ослабления собственной боеспособности)», – отмечает Крамник.

Он указывает, что натовский ВПК в последние десятилетия готовился отнюдь не к конфликту с массовым применением бронетехники, ствольной артиллерии и расходом боекомплекта эшелонами.

«CNBC справедливо отмечает, что годовой объем производства снарядов в США ВСУ выстреливают за две недели (отметим, что у нас в летний пик этот объем выстреливался в иные дни за 12 часов), и раскрутка производства на подобный объем требует времени и средств. Сейчас перед НАТО встает очень серьезный вопрос – либо действительно раскручивать машинку по полной программе, либо по исчерпании уже переданного Украина столкнется с существенным дефицитом техники и боеприпасов – и это чревато, с учетом того, что российские склады содержались именно из расчетов на самое худшее, а производство таких «железных» вещей, как артиллерийские боеприпасы и матчасть артиллерии в целом у нас, слава богу, от импорта не зависит никак», – подчеркивает эксперт.

По его словам, превосходство в разведке и большая доля высокоточного оружия в этих условиях могут дать Украине преимущество, но не гарантию, особенно в условиях сокращения численного превосходства ВСУ по мере мобилизации ВС РФ.

«Вывод: ВСУ будут продолжать сейчас попытки наступления с целью обеспечить лучшие переговорные позиции для заключения перемирия/мира. Отсутствие такого перемирия грозит Украине серьезными проблемами в следующем году, особенно с учетом разворачивающегося экономического кризиса, способного существенно повлиять на промышленность ряда стран НАТО», – резюмирует Крамник.