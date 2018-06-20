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НАТО окружает Россию с юга и с севера
Россия не наращивает войск на границе с прибалтийскими странами, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сегодня в рамках выездной военной коллегии в Севастополе заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
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«Хочу отметить, что по линии соприкосновения государств-членов НАТО с Россией, в том числе в Прибалтике, мы не наращиваем состав войск. Боевые возможности российской армии повышаются за счет увеличения интенсивности подготовки войск и их переоснащения на новые образцы вооружения и военной техники», – цитирует Шойгу РИА «Новости».
При этом НАТО, по его словам, существенно нарастил боевой потенциал у границ РФ в Прибалтике.
«На фоне истерии руководства стран Балтии и Польши о якобы готовящейся против них российской агрессии численность натовских контингентов в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии с 2015 года возросла с 2 до 15 тысяч человек. В период учений НАТО группировка наращивается до 40-60 тысяч военнослужащих», — сказал Шойгу.
Активизация НАТО наблюдается и на Юго-западном стратегическом направлении.
«С начала года на Юго-Западном стратегическом направлении страны альянса провели 13 крупномасштабных учений, в которых приняло участие свыше 40 тысяч военнослужащих и 2 тысячи единиц военной техники. Это вынуждает нас принимать симметричные меры для нейтрализации возникающих угроз», — заявил Шойгу на первом выездном заседании в Крыму.
В качестве ответных мер приходится «сочетать мероприятия стратегического сдерживания с повышением боевых возможностей войск Южного военного округа», констатировал министр.
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