20.06.2018, Севастополь, Елена Острякова

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НАТО окружает Россию с юга и с севера

Россия не наращивает войск на границе с прибалтийскими странами, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сегодня в рамках выездной военной коллегии в Севастополе заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

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«Хочу отметить, что по линии соприкосновения государств-членов НАТО с Россией, в том числе в Прибалтике, мы не наращиваем состав войск. Боевые возможности российской армии повышаются за счет увеличения интенсивности подготовки войск и их переоснащения на новые образцы вооружения и военной техники», – цитирует Шойгу РИА «Новости».

При этом НАТО, по его словам, существенно нарастил боевой потенциал у границ РФ в Прибалтике.

«На фоне истерии руководства стран Балтии и Польши о якобы готовящейся против них российской агрессии численность натовских контингентов в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии с 2015 года возросла с 2 до 15 тысяч человек. В период учений НАТО группировка наращивается до 40-60 тысяч военнослужащих», — сказал Шойгу.

Активизация НАТО наблюдается и на Юго-западном стратегическом направлении.

«С начала года на Юго-Западном стратегическом направлении страны альянса провели 13 крупномасштабных учений, в которых приняло участие свыше 40 тысяч военнослужащих и 2 тысячи единиц военной техники. Это вынуждает нас принимать симметричные меры для нейтрализации возникающих угроз», — заявил Шойгу на первом выездном заседании в Крыму.

В качестве ответных мер приходится «сочетать мероприятия стратегического сдерживания с повышением боевых возможностей войск Южного военного округа», констатировал министр.