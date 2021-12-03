«НАТО ослабнет, а Путин дожмёт «Ялту-2» – российский либерал

Миграционный кризис на границах Польши, Литвы и Белоруссии – это попытка Москвы прощупать границы НАТО.

Об этом в ходе XI «Форума свободной России» заявил либеральный политолог, ведущий телеканала-иноагента «Дождь» Константин Эггерт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы живём в ситуации, когда в любой момент по даже не такой уже периферии европейского континента может начаться война. Это и гибридная атака, которая происходит в 30 километрах отсюда на литовско-белорусской границе и чуть дальше в районе Сувалкского коридора на границе Польши и Беларуси, и эта миграционная война не прекратилась и пока продолжается – это, конечно же, испытание. Многие говорят последние месяцы, что это попытка влиять на ЕС. Конечно же, это попытка влиять на ЕС, но также это попытка прощупать границы НАТО», – сказал Эггерт.

По его словам, ближайшие десятилетия станут временем, когда будет стоять вопрос о судьбе НАТО.

«Он (Альянс – ред.), конечно, не развалится, но, учитывая переориентацию США на противостояние с Китаем, вопрос, как будут концептуализировать свою безопасность европейские союзники по НАТО, у меня здесь большой уверенности нет и нет большого оптимизма. Здесь могут быть самые разные варианты событий, включая и нечто, о чём долго мечтал и мечтает до сих пор Владимир Путин – то, что у части политологов называется «Ялта-2» – раздел сфер влияния», – добавил либерал.