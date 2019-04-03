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03.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Донбасс, Крым, НАТО, Украина
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НАТО отказалось помогать Украине в Крыму и Донбассе

Разведка НАТО не могла не знать о подготовке Россией операции в Крыму, однако Североатлантический альянс по неизвестным причинам отказался защищать Украину. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила член координационного совета «Общественной лиги Украина-НАТО» Оксана Григорьева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно мы вернулись из Брюсселя в составе делегации. У нас было много неформальных разговоров в офисе главнокомандующего НАТО в Европе, генерала Скапаротти, и разговаривали с, как они сами себя называют, «парнями в форме».

И почему ж НАТО было не защитить Украину в то время, когда на неё напала Россия? Конечно, НАТО знало, что будут такие вмешательства, потому что разведка, слава Богу, работает.

И меня поразило то, что они сказали – «мы парни в форме, мы готовы, но нам нужно приказ сверху, а его не было. И каким образом это можно сделать?».

Да, Украина не член НАТО, мы только партнеры. Но если бы в то время в Крыму проводились совместные учения Украины и стран-членов НАТО и на Донбассе, то никакая бы Российская Федерация не вмешалась бы, потому что это уже было бы нападение на солдат стран членов НАТО. И это для меня было открытие – что так было целесообразно, и мы не имели бы той ситуации, которую мы сейчас имеем»,  – сказала Григорьева.

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