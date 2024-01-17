НАТО открывает авиабазу в Албании для контроля неба бывшей Югославии

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Близятся к завершению работы по реконструкции военной авиабазы близ албанского города Кучова.

Как сообщают албанские СМИ, объект должен стать «тактической базой для национальных и стратегически важных операций НАТО» на Западных Балканах.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», министр обороны Албании Нико Пелеши разместил на своей странице в одной из запрещенных в России соцсетей фотографии базы, работы на которой близятся к завершению.

«Эта база демонстрирует эффективность и способность наших вооруженных сил бок о бок с союзниками по НАТО гарантировать безопасность и стабильность в регионе», – подчеркнул министр.

В свою очередь начальник Генерального штаба Вооружённых сил Албании генерал-майор Арбен Кинджи также заявил о скором открытии базы.

НАТО и Албания инвестировали около 50 миллионов евро в ремонт взлетно-посадочной полосы, дорог, складов топлива и боеприпасов. Реконструкционные работы начались в январе 2022 года. Новую базу от всех других в регионе будет отличать наличие подземного убежища для истребителей. Аналогичное убежище имеется только в аэропорту Слатина близ косовской Приштины, который также находится под контролем НАТО.

Авиабаза вблизи города Кучова на юге Албании была построена в 50-е годы во времена правления коммунистического диктатора Энвера Ходжи. Авторами проекта стали советские инженеры. До натовской реконструкции на ее территории находилось «кладбище» устаревших советских и китайских самолетов.

Сейчас воздушное небо над Албанией контролируют ВВС Италии и Греции.