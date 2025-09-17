НАТО отстает в борьбе с беспилотниками, – немецкий генерал

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Противодействие беспилотникам – это сегодня самая слабая сторона НАТО. Альянс сбивает их при помощи дорогостоящих ракет в то время, как цена БПЛА до нескольких тысяч евро.

Об этом отставной генерал бундесвера Роланд Катер заявил в эфире канала «Welt», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

