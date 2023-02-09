НАТО отвлекает внимание разговорами о танках на Украину

Елена Острякова.  
09.02.2023 09:15
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


За громкой кампанией по поставке натовских танков на Украину может скрываться намерение поставить Киеву что-то совсем другое.

Об этом на своем ютуб-канале заявил беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За громкой кампанией по поставке натовских танков на Украину может скрываться намерение поставить Киеву...

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«Все разговоры о танках являются дымовой завесой, поскольку на таком театре массированных военных действий, каким является украино-российский фронт, 10 танков, 100 танков и даже 300 танков никакого переламывающего значения не имеют. Мы не можем судить, какие идут поставки обычных вооружений. Это скрывают от противника. Танки являются линией дезинформации и важным политическим символом», – сказал Ходорковский.

Он предположил, что Запад мог бы поставить Украине авиацию.

«Мне трудно представить, какое вооружение могло бы позволить Украине всерьез переломить ситуацию на фронте. Я бы сказал, если бы речь шла о сотнях самолетов и вертолетов. Такие поставки могли бы переломить ситуацию на фронте радикальным образом», – сказал Ходорковский.

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