НАТО перебрасывает в Литву немецкую бригаду и 300 тысяч солдат на восточный фланг
Североатлантический альянс увеличит своё присутствие в восточной части НАТО до более 300 тысяч личного состава.
Об этом на пресс-конференции в Мадриде заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Мы будем укреплять нашу передовую оборону. Мы усилим наши боевые группы в восточной части североатлантического союза до уровня бригад. Мы преобразуем силы реагирования НАТО и увеличим численность наших сил высокой готовности до более, чем 300 тысяч личного состава.
Мы также повысим нашу способность к усилению, в том числе с большим количеством заблаговременно развёрнутой техники, запасов военного имущества, большего количества сил и средств передового базирования, таких как ПВО, усиление командования и управления, и усовершенствованные планы обороны с заранее выделенными силами для обороны конкретных государств-членов НАТО», – заявил Столтенберг.
Также он объявил об усилении присутствия сил альянса в Литве.
«Германия только что объявила, что она выделяет немецкую бригаду, которая пройдёт обучение и будет работать с боевой группой, которая уже размещена в Литве. Там будет дополнительно размещено военное имущество. И Германия будет отвечать за этот процесс, и здесь будут большие преимущества, потому что они будут хорошо знакомы с этой страной и смогут оказать Литве поддержку по необходимости», – рассуждал генсек НАТО.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.