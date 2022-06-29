НАТО перебрасывает в Литву немецкую бригаду и 300 тысяч солдат на восточный фланг

Североатлантический альянс увеличит своё присутствие в восточной части НАТО до более 300 тысяч личного состава.

Об этом на пресс-конференции в Мадриде заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы будем укреплять нашу передовую оборону. Мы усилим наши боевые группы в восточной части североатлантического союза до уровня бригад. Мы преобразуем силы реагирования НАТО и увеличим численность наших сил высокой готовности до более, чем 300 тысяч личного состава.

Мы также повысим нашу способность к усилению, в том числе с большим количеством заблаговременно развёрнутой техники, запасов военного имущества, большего количества сил и средств передового базирования, таких как ПВО, усиление командования и управления, и усовершенствованные планы обороны с заранее выделенными силами для обороны конкретных государств-членов НАТО», – заявил Столтенберг.