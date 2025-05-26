НАТО переходит через Каспий в Центральную Азию

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Члены Организации тюркских государств (ОТГ) на неформальном саммите в Венгрии поддержали декларацию о том, что сепаратистская «Турецкая Республика Северного Кипра» (ТРСК), оккупированная турецкими войсками, является неотъемлемой частью тюркского мира.

Более того, они выразили солидарность с «братушками», а ещё Ташкент присоединился к военно-политическому союзу Анкары и Баку, что качественно меняет конфигурацию в Центральной Азии и внутри самого ОТГ.

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Мероприятие интересно в качестве демонстрации триумфа двурушничества участников объединения, так как только совсем недавно на другом саммите «Центральная Азия – Европейский Союз», прошедшем в начале апреля в Самарканде, президенты бывших советских среднеазиатских республик говорили совершенно иное и дружно осудили создание непризнанной «Турецкой Республики Северного Кипра» и даже призвали международное сообщество отказаться от признания этого образования.

Похоже, что Эрдоган провёл после этого активную разъяснительную работу, по итгам которой Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев запели совершенно по-другому и сразу же осознали ТРСК и турецких киприотов равноправными членами ОТГ с последующим признанием уже на государственном уровне.

В качестве укора и политической установки своим коллегам турецкий лидер в Будапеште заявил следующее:

«Мы считаем, что семейная фотография тюркского мира, на которой отсутствует Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), всегда будет неполной».

Естественно, что верховному султану всех тюрок никто перечить не стал.

Показательно на этом фоне и то, что тот же Токаев, опираясь на принцип ООН о территориальной целостности государств, буквально ещё три года назад отказывал в признании ЛДНР, называя их квазигосударственными объединениями. Естественно, что Астана также не признала и вхождение в состав РФ Донбасса и Крыма, а тут такое единение и стремление во всём потакать Анкаре.

До этого мы не раз предупреждали о том, что турецкая верхушка через ОТГ будет втягивать республики Центральной Азии в свои военные и геополитические авантюры, так как Османский реваншизм означает неизбежную войну и участие в региональных конфликтах на стороне Анкары и не только на Кипре, но и на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Закавказье, а затем и в качестве орудия и прокси в интересах Запада для борьбы с Россией и Китаем.

Поэтому этот шаг трудно переоценить, как и решение Ташкента присоединиться к Шушинской декларации о создании военного оборонительного альянса, которая была обнародована еще в 2021 году и изначально была заключена между Анкарой и Баку после победы Азербайджана в последней Карабахской войне. Фактически – это прообраз тюркского НАТО или фундамент уже не мифической «Армии Турана».

Подобный шаг узбекского руководства можно назвать значительным успехом турецкой стратегии и британских кураторов тюркского проекта, так как теперь военно-политическая экспансия члена НАТО практически перевалила через Каспий в Центральную Азию. Более того, очевидно, что это пробный шар и вслед за Узбекистаном к Шушинской декларации в последующем присоединятся и другие бывшие среднеазиатские республики, которые еще пока формально входят в состав ОДКБ и видимо поэтому пустили Ташкент впереди себя.

То есть это скоординированные действия и на этом фоне аресты представителей «Русского дома» в Баку и Бишкеке, а также пророссийских деятелей и участников СВО смотрятся уже по-другому, так как очевиден общий план, которым руководствуются члены ОТГ. При этом, даже если формальное присоединение к Шушинской декларации и растянется по времени, то сам процесс военно-политической интеграции только форсируется.

Так, по информации азербайджанского издания Media.az в своём интервью Генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев отметил, что в рамках выставки IDEF-2025 планируется первая встреча руководителей оборонных предприятий стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Предполагается еще более углубить сотрудничество в деле создания единой структуры ВПК и выпуск военной техники по стандартам НАТО, о чём мы уже неоднократно писали и ранее.

«Вслед за этим ожидается подготовка к первой встрече министров обороны тюркских государств. Дополнительно обсуждается проект «Общей концепции безопасности», направленный на формирование скоординированного ответа на региональные угрозы и укрепление коллективной безопасности в тюркском пространстве», – добавил Омуралиев.

То есть практическое выстраивание общей системы безопасности становится главной целью ОТГ, а так как на уровне военных министров и штабов предполагается выстраивать единое командование, в том числе по взаимодействию пограничных сил и подразделений быстрого реагирования, то речь идёт уже о замещении или даже о выдавливании ОДКБ из региона вообще.

ОТГ таким образом превращается в полноценное военно-политическое образование, что предусмотрено и концепцией «Взгляд на Тюркский мир – 2040» и явствует из тезисов Стамбульской, Самаркандской, а теперь и Будапештской деклараций.