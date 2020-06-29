НАТО платило талибам – разведчик
Соединенные Штаты имели тайные договоренности в афганским движением «Талибан», которые позволяли американской армии и их союзникам избегать более высоких потерь.
Об этом «Коммерсанту» заявил заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана полковник запаса спецназа ГРУ Владимир Кошелев.
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Он подверг критике недавнее утверждение американской газеты The New York Times, которая сообщила, что российская военная разведка якобы платила боевикам движения «Талибан» за убийства американских военных в Афганистане, чему не стал противодействовать президент США Дональд Трамп.
«Талибам в течение многих лет платили не мы, а натовцы — для того чтобы они воздерживались от нападений на контингент США и НАТО. Если бы не тайные договоренности с талибами, которых приходилось задабривать, потерь военнослужащих США и НАТО было бы гораздо больше», — сказал собеседник издания.
По его словам, версии о том, что российская военная разведка якобы платила талибам за убийства американцев, выглядит абсурдной, так как «талибы и так убивали американцев бесплатно».
«При этом, учитывая то, что контингент НАТО хоть как-то сдерживал талибов у южных границ СНГ, вести против него какие-то спецоперации было бы нелогично», – отмечает Кошелев.
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