29.06.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Война, Вооруженные силы, НАТО, Политика, Россия
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НАТО платило талибам – разведчик


Соединенные Штаты имели тайные договоренности в афганским движением «Талибан», которые позволяли американской армии и их союзникам избегать более высоких потерь.

Об этом «Коммерсанту» заявил заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана полковник запаса спецназа ГРУ Владимир Кошелев.

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Он подверг критике недавнее утверждение американской газеты The New York Times, которая сообщила, что российская военная разведка якобы платила боевикам движения «Талибан» за убийства американских военных в Афганистане, чему не стал противодействовать президент США Дональд Трамп.

«Талибам в течение многих лет платили не мы, а натовцы — для того чтобы они воздерживались от нападений на контингент США и НАТО. Если бы не тайные договоренности с талибами, которых приходилось задабривать, потерь военнослужащих США и НАТО было бы гораздо больше», — сказал собеседник издания.

По его словам, версии о том, что российская военная разведка якобы платила талибам за убийства американцев, выглядит абсурдной, так как «талибы и так убивали американцев бесплатно».

«При этом, учитывая то, что контингент НАТО хоть как-то сдерживал талибов у южных границ СНГ, вести против него какие-то спецоперации было бы нелогично», – отмечает Кошелев.


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