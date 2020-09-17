НАТО под Львовом натаскивает Украину на блицкриг против Крыма и Донбасса

17.09.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Очередные маневры НАТО на территории Украины открылись сегодня под Львовом при участии Владимира Зеленского. В учениях «Rapid Trident – 2020» будет задействовано около 4000 человек: самые многочисленные воинские контингенты будут от Украины и США, но также приобщаются военные из Германии, Дании, Румынии, Литвы, Польши, Канады и Великобритании.

По легенде учений, «страна-агрессор» дестабилизирует ситуацию в определенном регионе другого государства и осуществляет попытку оккупировать его, а объединенные группировки войск союзнических государств организовывают оборону, освобождают оккупированные территории и проводят стабилизационную операцию. Отмечается, что особое место во время данных мероприятий отводится противодиверсионным и антитеррористическим действиям. В тренировках будет участвовать не только колесная и гусеничная военная техника, но и армейская авиация.

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«Рад встретиться с нашими воинами и нашими друзьями, военными стран НАТО. Долгожданный мир, возвращение всех наших людей и территорий, было, есть и будет моим приоритетом. Каждый раз на встречах с международными лидерами я подчёркиваю: война на Востоке – это угроза не только Украине, но и угроза безопасности и стабильности всех стран Европы и мира. Наши партнёры абсолютно солидарны в этом вопросе, именно потому мы объединились для преодоления существующих вызовов и поиска механизмов и адекватной реакции на них. Одним из таких является интеграция Украины в НАТО», – заявил Зеленский в ходе торжественного открытия учений.

По словам Зеленского, в начале недели им была утверждена стратегия нацбезопасности Украины, согласно которой членство в НАТО является стратегическим курсом государства.

«Учения «Rapid Trident – 2020» – это не только новый этап усовершенствования военного мастерства, это важный шаг на пути к евроинтеграции нашего государства. Я благодарю всех международных участников, благодарю международных партнёров за неизменную поддержку Украины в сдерживании российской агрессии и помощь в усилении боеспособности нашей армии. Успехов, хороших результатов, крепкого здоровья. Слава Украине!» – заключил украинский президент.

Следом выступил соруководитель нынешних учений «Репид Трайдент»от США полковник Майкл Хансен.

«Как представители вооружённых сил и других военных формирований, мы давали клятву защищать свободу, обеспечивать функционирование принципов демократии, обеспечивать мир и безопасность…Враги будут постоянно проводить информационные кампании, использовать ложь и вести боевые действия в «серой зоне», это лишь для того, чтобы покуситься на суверенитет нации, для того, чтобы удовлетворить свои автократические цели.

Работая вместе в этом учебном центре на Украине как партнёры по миру, я призываю вас запомнить одну важную мысль. Мысль, что на протяжении истории, когда люди и нации объединяются и восстают вместе против людей и правительств, которые угрожают нашему суверенитету, мы как партнёры по миру и защитники свободы всегда будем побеждать – благодаря нашей силе, решительности и совместной работе. God bless America! Слава Украине!» – заявил американец.

Примечательно, что в ходе выступления Зеленского переводчики допустили символичную ошибку.

«Шикарные переводчики у Зеленского! При открытии военных учений во Львове фразу «рабочая поездка» перевели как «business trip». То есть он туда по делам бизнеса приехал! Профессионалы во всём!» – прокомментировал курьёз в своём Telegram-канале историк и политолог Владимир Корнилов.